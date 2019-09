Momente tensionate intre avocatul Tonel Pop si familia Melencu: 'Am avut și niște clinciuri in sensul in care era posibil sa nu mai aiba incredere nici in mine'

Avocatul Tonel Pop a povestit, duminică, la Antena 3, cum a convins familia Melencu să fie de acord cu noul test ADN cerut de DIICOT pentru a fi făcut de FBI în Statele Unite.

"Am convins-o foarte greu. Și nu a fost numai doamna Melencu, a fost toată familia. Bunicul, cel puțin... Am revenit cu telefonul, iar s-au sfătuit, și-au dat telefoane. Foarte greu! Chiar mi-am pus în joc reputația față de dânșii. Am avut și niște clinciuri în sensul în care era posibil să nu mai aibă încredere nici în mine", a dezvăluit avocatul, la "Sinteza zilei".

"Era nevoie de o nouă expertiză genetică care să fie efectuată la un laborator acreditat care nu există în țara noastră. INML nu a putut extrage ADN prin metodele pentru care este omologat din fragmentele osoase ridicate din zone de lizieră a pădurii.

INML ne-a putut comunica doar ca urmare a testelor antropologice faptul că a rezultat doar cromozomul X și că osementile aparțin unei singure persoane, că aceasta nu este minora Alexandra și că acea persoană ar avea vârsta între 15 și 19 ani", a spus Felix Bănilă.

Felix Bănilă a declarat că ancheta nu este blocată de lipsa rezultatelor testului ADN care ar urma să se facă în USA.