Momente TERIFIANTE laSuper Rally Craiova: Sase persoane au fost ranite dupa ce o masina a iesit in afara traseului - VIDEO

Sase persoane, intre care doi copii, au ajuns la spital, dupa ce au fost lovite de o masina unui participant. Masina a derapat in afara traseului. Potrivit Politiei Judetene Dolj, un participant la Raliul Craiovei a derapat in afara traseului. Masina a lovit sase persoane, acestea nefiind insa ranite grav. Politistii verifica daca organizatorii Raliului Craiovei au luat toate masurile de protectie, dupa ce un participant la raliu a ranit sase spectatori. Adrenalina si spectacol! Vali Porcisteanu a castigat Raliul Iasului, dupa o cursa epica! - FOTO, VIDEO Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, a declarat ca un participant la un raliu organizat in centrul Craiovei a pierdut controlul autoturismului ...