Momentul adevarului pentru Ester Peony, reprezentanta Romaniei la Eurovision! Va ajunge in finala?

Reprezentanta Romaniei la Eurovision, Ester Peony, a urcat, joi, in semifinala a doua a concursului cantecului european, organizat la Tel Aviv, fanii din diaspora avand posibilitatea sa o voteze prin SMS ori prin intermediul unei aplicatii speciale, informeaza un comunicat al Televiziunii publice. Cantareata a intrat in concurs a sasea, cu piesa "On a Sunday". In semifinala a doua mai canta artisti din Elvetia, Suedia, Irlanda, Austria, Moldova, Letonia, Danemarca, Armenia, Albania, Azerbaidjan, Macedonia, Norvegia, Rusia, Olanda, Croatia, Lituania si Malta. "Sunt nerabdatoare sa cant pentru romanii din tara si de pretutindeni. Dupa trei luni de pregatiri intense, urmate de mai multe rep ...