Mondializarea unui razboi local

Planeta a luat foc. Fix din punctul preconizat de toti analistii. Capacitatea de rafinare a Arabiei Saudite s-a redus la jumatate. In urma unui atac cu drone. Lumii i s-a dat o gaura de 5% in ceea ce priveste aprovizionarea cu petrol. Preturile cresc pretutindeni. Iar America in panica si-a deschis rezervele nationale. Un conflict local se extinde cu repeziciune. Se mondializeaza. Greii intra in joc. Sunt cateva fapte extrem de ciudate legate de aceasta lovitura pe care omenirea o primeste in plex. Nu mai era pentru nimeni un secret de mult timp ca la nivel global suntem dependenti de petrolul saudit. Arabia Saudita asigura 10% din productia mondiala. Dupa recentul atac cu drone, doar 5%. Era o vulnerabilitate atat de cunos ...