Moneda cu tema Desavarsirea Marii Uniri - Henri Mathias Berthelot, scoasa de BNR

Astazi, Banca Nationala a Romaniei va lansa o noua moneda in circuitul numismatic, in editie limitata. Tema monezii din argint este Desavarsirea Marii Uniri - Henri Mathias Berthelot. Chiar daca valoarea nominala a monedei va fi de 10 lei, pretul de achizitie va fi cu mult mai mare. Aversul monedei reda conacul generalului Berthelot din comuna Farcadinul de Jos, in prezent General Berthelot, judetul Hunedoara, inscriptia in arc de cerc 'ROMANIA', valoarea nominala '10 LEI', stema Romaniei si anul de emisiune '2019', reiese dintr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei. Pe spatele monedei se vor gasi portretul lui Henri Berthelot, inscriptiile in arc de cerc 'HENRI MATHIAS BERTHELOT& ...