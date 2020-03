Monetaria Regala Britanica a lansat o moneda din aur de 7.000 de lire sterline si 7 kg in onoarea lui James Bond - FOTO

Monetăria Regală Britanică (Royal Mint) a prezentat luni o monedă din aur de 7.000 de lire sterline (8.000 de euro), cea mai mare valoare nominală produsă vreodată, în onoarea lui James Bond, cu o lună înainte de cel de-al 25-lea film al francizei cu agentul secret, scrie AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Pe această monedă de 7 kg figurează legendara maşină Aston Martin a agentului secret - cu numărul de înmatriculare BMT 216A -, reprezentat în chenarul unei ţevi de puşcă. Produsă în exemplar unic, este vorba despre "cea mai mare monedă realizată vreodată de Royal Mint", precizează Monetăria pe site. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Dacă preţul său nu apare în comunicatul instituţiei, o versiune mai mică a aceleiaşi monede, de 2 kg şi o valoare nominală de 2.000 de lire sterline, este pusă în vânzare online pentru suma de 130.000 de lire sterline (150.000 de euro). Cele două piese fac parte dintr-o colecţie comemorativă prezentată cu puţin timp înainte de lansarea celui de-al 25-lea film "James Bond" - "No Time To Die". Fanii seriei de spionaj vor putea achiziţiona trei piese la un preţ mult mai accesibil, de la 13 lire sterline, care conţin logo-ul "007". Pe acestea, din aur şi argint, figurează în special maşina-submarin din "Spionul care mă iubea" (1977), emblematicul costum al spionului britanic sau replici faimoase precum "Shaken, not stirred" (zguduit, nu agitat), descriind preferinţele agentului pentru pregătirea cocktailului său Martini. Cel de-al 25-lea film al francizei va fi lansat pe 2 aprilie în Regatul Unit şi pe 8 aprilie în Franţa ş ...