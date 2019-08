Monica Anghel a slabit 30 de kilograme. Dezvaluie sfatul primit de un psiholog

monica anghel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Monica Anghel este foarte multumita de noua ei silueta. In doi ani de zile, artista a slabit peste 30 de kilograme si intentioneaza sa piarda in continuare in greutate. Monica a revenit astfel la silueta pe care o avea la varsta de 25 de ani. “Am avut perioade in care am mai slabit, doar ca am facut-o cu regimuri drastice si, evident, nu am reusit sa ma mentin... Eu pana acum nu-mi dadeam seama ca am o problema reala cu greutatea si ma simteam ok in pielea mea, insa dupa ce am inceput sa slabesc am observat ca ma misc si ma simt din ce in ce mai bine”, spune ea. Cum pentru o silueta noua e necesara o garderoba noua, Monica a renuntat la aproape toate hainele, dar a pastrat doar trei dintre ...