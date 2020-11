Monica Anisie: 3.830 de scoli in scenariul rosu, la nivel national. Inspectii anuntate de Ministerul Educatiei la cursurile tinute online

Monica Anisie, ministrul Educatiei, a declarat luni, 2 noiembrie, ca nu mai putin de 3.830 de unitati de invatamant isi desfasoara orele exclusiv online. In plus, sustine ca Ministerul Educatiei va face inspectii, in urma mai multor sesizari din partea parintilor si elevilor, care sustin ca nu se fac toate orele online.