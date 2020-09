Monica Anisie, despre cum și-a facut guvernul treaba: Niciodata școala nu a beneficiat de atata atenție

Când doar o zi ne mai desparte de începerea anului școlar, în contextul în care guvernul a aprobat abia vineri banii pentru achiziționarea de laptop-uri și a dispus conectarea pentru doar o parte din școli la internet, ministrul Educației Monica Anisei susține că guvernul „și-a făcut treaba.” „Vă asigur că s-au luat toate măsurile necesare […] The post Monica Anisie, despre cum și-a făcut guvernul treaba: Niciodată școala nu a beneficiat de atâta atenție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.