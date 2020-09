Monica Anisie, mesaj pentru elevi și profesori: 'Este, pentru fiecare dintre noi, un an imprevizibil și complicat, dar și cu multe oportunitați'

Ministrul Educației Monica Anisie transmite luni un mesaj cu prilejul începutului de an școlar:

„Dragi copii,

Stimati părinți,

Stimați colegi profesori,

Bine ați revenit la școală!

Este, pentru fiecare dintre noi, un an imprevizibil și complicat, dar și cu multe oportunități! Din păcate, a fost nevoie de o situație de criză pentru a realiza, cu adevărat, cât de mult contează anii de școală în formarea viitorului adult.

Am înțeles cu toții că avem urgent nevoie să adaptăm sistemul contextului actual: prin conștientizare, modernizare și, cel mai important, prin digitalizare!

Chiar dacă acest an școlar începe cu unele temeri din cauza situației epidemiologice, nerăbdarea elevilor de a-și revedea colegii și profesorii, bucuria și speranța tuturor că într-o zi se vor întoarce la școală sunt infinit mai puternice.

