Monica Anisie nu s-a decis cum va incepe școala in septembrie: Avem trei scenarii

Ministrul Educației a declarat, marți, la Digi24 că cele trei scenarii posibile pentru desfășurarea cursurilor în școli nu s-au schimbat, față de săptămâna trecută, deși astăzi a avut o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor elevilor, părinților și studenților, pe această temă. Mai mult, Monica Anisie afirmă că cel mai plauzibil scenariu rămâne cel al școlii normale, […] The post Monica Anisie nu s-a decis cum va începe școala în septembrie: Avem trei scenarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.