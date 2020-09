Monica Anisie: Peste 96.000 de profesori au dobandit competente digitale in aceasta perioada

Monica Anisie a afirmat ca un numar de circa 100.000 de elevi vor invata in scenariul rosu si anume in sistem online, iar inspectoratele scolare au transmis ca nu sunt probleme in asigurarea de echipamente, lucru care intra in sarcina unitatii de invatamant. Ministrul Educatiei a adaugat ca peste 96.312 de profesori s-au format in aceasta perioada pentru a dobandi competente digitale.