Monica Anisie: 'Recomandam profesorilor continuturi care se concentreaza asupra competentelor cheie pe care trebuie sa le dezvoltam copiilor'

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a afirmat, referitor la o reducere a programei şcolare, că nu este vorba neapărat despre acest lucru, dar că s-ar putea recomanda profesorilor câteva conţinuturi care să se concentreze asupra competenţelor cheie care trebuie dezvoltare copiilor. "Ceea ce am putut să fac a fost să reduc programa pentru examenele naţionale”, a spus Anisie, potrivit news.ro.

Monica Anisie a fost întrebată, marţi seara, la Digi 24, dacă a încercat să reducă programa. “Ştiţi foarte bine că există un curriculum naţional şi pentru a putea face lucrul acesta trebuie să se întrunească toate comisiile naţionale şi aşa mai departe, adică este o procedură destul de dificilă. Am redus însă din hârtiile pe care noi le făceam de-a lungul timpului şi aşa cum am promis la începutul mandatului am redus acele comisii, unele dintre ele chiar nu erau operative, ca să spun aşa, şi din hârtiile pe care noi profesorii trebuia să le realizăm până anul acesta. Am redus timpul de muncă pentru hârtii cu 80%”, a spus ministrul Educaţiei.

Monica Anisie a menţionat că a fost şi o propunere de reducere a numărului de ore la clasă. “Am avut propunerea şi de reducere a numărului de ore. Am demarat acest proces, s-au întrunit comisiile, au făcut nişte propuneri şi în momentul în care să începem cu reducerea numărului de ore la clase, o lege care a fost dată în Parlament a abrogat prevederea din legea 1 a articolului 66. Deci în felul acesta, dacă reduceam numărul de ore, puteam să reduc şi programa şcolară. La momentul acesta când suntem deja la începutul anului şcolar, mai avem câteva zile, acest lucru nu este posibil. Ceea ce am putut să fac a fost să reduc programa pentru examenele naţionale”, a transmis Monica Anisie.

Întrebată dacă este posibilă reducerea programei şcolare, Monica Anisie a răspuns: “Nu neapărat să reducem din programă, ci să recomandăm profesorilor câteva dintre conţinuturile care se concentrează asupra competenţelor cheie pe care trebuie să le dezvoltăm copiilor”.