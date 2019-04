Cand te uiti la Monica Barladeanu poti sa afirmi cu usurinta ca are o viata lipsita de griji si ca a avut o copilarie in care nu i-a lipsit nimic. Monica Barladeanu: “Loviturile in corp suna intr-un anume fel. Simteam teroare”.

In realitate, vedeta a avut o copilarie grea care i-a lasat urme adanci in suflet.

In sufletul uneia dintre cele mai frumoase femei din Romania se ascunde o adevarata drama. Violenta domestica, saracia, divortul parintilor si sinuciderea tatalui sau au transformat-o in femeia puternica de azi.

Monica Barladeanu: “Loviturile in corp suna intr-un anume fel. Simteam teroare”

In cadrul campaniei “Ratacit in sine. Depresia, boala mileniului”, realizata de Elena Lasconi pentru Stirile Pro TV, Monica Barladeanu a vorbit printre lacrimi despre cel mai greu moment din viata ei.

“Zgomotele infundate, stii cum e cand lovesti un corp si corpul ala se loveste de altceva, dar e un perete si e o bufnitura. Loviturile in corp suna intr-un anume fel. Simteam teroare. Mai mare teroare era cand dupa un episod din asta nu mai zicea niciunul nimic si atunci imi era frica sa deschid usa.

El statea la 38-40 de km de Iasi si odata am fost si pe jos pana la el cu fratele meu sau cu bicicleta sau cu autostopul. A fost ultima lui vizita la noi acasa. El a murit dupa o luna.

Si cand te gandesti ca toata lumea se uita la noi si zice ca suntem printese. Oamenii au senzatia ca…Doamne… Si stii de ce? Pentru ca nimeni nu vorbeste despre lucrurile astea si nu inteleg de ce, pentru ca lucrurile astea care i-ar putea ajuta si pe ceilalti sa-si inteleaga situatia.

De cele mai multe ori te uiti la ele din pozitia de victima si ai senzatia ca avand acest bagaj nu ai cum sa faci pasi inainte in viata si mie mi se pare ca nu e deloc asa si ca, de fapt, toate lucrurile astea care iti dau un complex etraordinar pentru ca in primul rand te duci la scoala si auzi copii care vorbesc despre tine ca esti orfan, ala e primul lucru care te complexeaza. Ei au un tata, tu n-ai asta. Ei au covor persan, tu n-ai. Eu d-asta am fost atat de ambitioasa sa fiu prima, pentru ca voiam sa-mi castig dreptul sa stau in rand cu ceilalti copii”, a declarat Monica Barladeanu.

