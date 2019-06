Monica Gabor, desfiintata in America pentru ca vinde ”uleiuri vindecatoare de cancer”!

Fosta sotie a lui Irinel Columbeanu a devenit vocea care promoveaza toate produsele pe care iubitul ei chinez, Mr. Pink, le vinde in toata lumea. Dupa ce ani ani buni a promovat bauturi energizante care purtau numele lui, Monica recomanda acum un produs despre care spune ca vindeca de cancer. Lucrurile nu stau insa chiar asa!

Monica Gabor e acum vocea care promoveaza un alt produs marca Mr. Pink, un ulei care “poate sa vindece cancerul”. In realitate, acesta e un extract de canabis fara vreo putere vindecatoare.

”Una dintre cele mai profunde utilizari pentru CBD este tratamentul diferitelor forme de cancer. CBD are doua functii majore in tratamentul cancerului: incetinirea/ stoparea cresterii celulelor canceroase, prevenirea si tratarea simptomelor in urma chimioterapiei (managementul simptomelor). CBD-ul are un efect care combate dezvoltarea tumorilor. Si poate fi folosit ca adjuvant in tratamentele standard. In mai multe studii clinice, prin consumul de ulei CBD a impiedicat dezvoltarea celulelor canceroase in cazul cancerului de col uterin, de colon, de san si de prostata, avand rezultate notabile si in cazul leucemiei”, sustine Monica Gabor despre uleiul lansat pe piata americana de iubitul ei, in urma cu cateva luni, relateaza libertatea.ro.

CBD sau Cannabidiol este uleiul extras din planta de canabis/marijuana. Iar in realitate, lucrurile nu stau deloc asa cum spune fosta nevasta a lui Columbeanu.

Conform cancer.org, exista studii care arata ca, fumata, marijuana poate atenua efectele secundare ale chimioterapiei (reduce senzatia de greata/ voma). Si actioneaza ca analgezic in cazul neuropatiilor (durerile date de afectarea nervilor), dar nici vorba sa vindece cancerul, scrie aceeasi sursa.

In plus, nu a fost condus nici un studiu pe uleiurile extrase din planta de canabis! In ciuda acestui fapt, Monica Gabor continua sa-l promoveze si apeleaza si la prietenele din Romania pentru ajutor. Pe Mr. Pink, pe numele lui real Poe Qui Ying Wangsuo, l-a convins sa-l aduca si la noi, pentru ca aici ar avea piata de desfacere, insa nu a luat in considerare faptul ca s-ar putea lovi de niste probleme legislative: canabisul nu e, cel putin deocamdata, legal in Romania.

