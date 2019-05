Monica Gabor, mama pentru a doua oara, cu Mr. Pink! Se pregatesc si de nunta?

De ani buni, Monica Gabor traieste o minunata poveste de dragoste alaturi de Mr. Pink. Din urma casniciei cu Irinel Columbeanu, bruneta are o fetita, pe Irinuca, iar fiul lui Mr. Pink este ca propriul copil pentru ea.

Insa, se pare ca Monica Gabor si-ar dori cu ardoare sa se bucure si de un rod al iubirii ei cu Mr. Pink. Singurul lucru care i-ar lipsi ar fi un copil alaturi de barbatul care o face atat de fericita, sustin surse apropiate.

Monica Gabor, nunta cu Mr. Pink?

Mai mult, dupa ani de relatie, Mr. Pink si Monica Gabor ar fi pregatiti sa faca pasul cel mare si sa-si oficializeze iubirea, la altar!

„Monica Gabor vrea sa se casatoreasca cui Mr Pink, vrea un copil cu el, mai ales ca, deja, se considera o familie. Ea are grija de Irina si de baietelul lui Mr. Pink, fara sa faca nicio deosebire, se ocupa de toate treburile gospodariei cu responsabilitate si se intelege foarte bine cu afaceristul chinez. De altfel, dupa ce au avut o perioada mai dificila, o perioada in care Monica Gabor a parea ca duce dorul Romaniei, acum s-a adaptat perfect la traiul din Statele Unite si viseaza la momentul in care ii va da vestea ca este insarcinata”, a explicat o sursa, conform wowbiz.ro.

