Monica Gabor si Mr Pink au devenit putrezi de bogati! Cate milioane de dolari au castigat din afacerea cu energizante

Monica Gabor se afla pe cai mari de cand s-a mutat in Statele Unite si s-a bagat in afacerile iubitului chinez. Cei doi au reusit sa castige zeci de milioane de dolari din afacerea cu energizante.

Monica Gabor si Mr. Pink au devenit milionari din bauturi energizante, arata cifrele de afaceri pentru 2017. In 2012, Mr. Pink a investit in lansarea afacerii cu bauturi pe baza de ginseng, produsul fiind promovat de vedete ca Lindsay Lohan, Paris Hilton sau cei trei copii ai lui Michael Jackson. Si Monica Gabor este prezenta la fiecare eveniment legat de promovarea marcii.

Mr. Pink si-a infiintat si o firma prin care sa comercializeze produsele, dar rezultatele initiale nu au fost impresionante, in primul an de activitate, 2013, profitul acesteia fiind de doar 150.000 de dolari. In 2014 s-a inregistrat un progres important, afacerea lui Mr. Pink aducandu-i un castig de 2,4 milioane de dolari, la fel cum s-a intamplat si in 2015. Un salt s-a produs in 2016, cand profitul a fost de 4,9 milioane de dolari, sustine wowbiz.ro.

Ultimele rezultate de pe site-urile americane de profil arata ca Monica Gabor si Mr. Pink au devenit milionari din bauturi energizante. In 2017, firma lui Mr. Pink a inregistrat un profit uluitor de 11,2 milioane de dolari! Din 2013 si pana in 2016, castigul total a fost de 9,85 milioane dolari, deci in 2017 s-a incasat mai mult decat in toata aceasta perioada. In total, de cand s-a demarat afacerea, firma lui Mr. Pink a inregistrat un profit de 21.050.000 de dolari!

