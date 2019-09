Monica Melencu a acceptat sa i se recolteze probele ADN: "Am luat o hotarare"

Monica si Luiza Melencu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul familiei Melencu a reusit sa obtina decizia familiei de a merge sa le fie recoltate probe ADN. „Am luat o hotarare dupa ce domnul avocat Tonel Pop a insistat sa ma supun noii recoltari de probe biologice si sa ma consult cu familia in acest sens. Dupa indelungi discutii cu familia, am hotarat sa fiu de acord cu conditiile urmatoare: -sa fie de fata domnul avocat Tonel Pop la recoltare -sa fiu dusa cu masina la Bucuresti pentru recoltare de catre organele de ancheta pentru ca nu am posibiliati materiale EXPLOZIV! Reporterii BZI au avut dreptate! Fetita agresata sexual la Iasi l-a recunoscut pe olandezul criminal si pedofil! Ancheta este aproape gata! - FOTO, VIDEO Nu ave ...