Monica Melencu a povestit cum isi trecea ficele granita ilegal

Monica Melencu, mama uneia dintre tinerele disparutre la Caracal a recunoscut intr-o emisiune TV cum obisnuiua sa isi treaca ambele fiice granita, in mod ilegal, fara sa aiba procura ceruta de lege, prin intermediul careia tatal fetelor isi da acceptul scoaterii copilelor din tara. Femeiea facea acest lucru prin punctul de la Bechet, dandu-le vameslor cate 100 de euro, potrivit stiripesurse.ro.

„Eu, timp de 7 ani, am adus-o in Italia pe Luiza. O treceam pe la Bechet. Dadeam 100 de euro. Nu doar o data, timp de 7 ani am trecut-o si nu doar pe ea, ci pe amandoua fetele. Eu le aduceam pe amandoua si cand erau mai micute. Fiica mea venea la noi, cate doua luni de zile, fara noi”, a povestit Monica Melencu.

Mama Luizei nu crede ca fiica ei a fost ucisa de Gheorghe Dinca, ba mai mult, ar vrea sa negocieze cu presupusii proxeneti care ar avea-o pe Luiza.

