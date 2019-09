Monica Melencu SOLICITA ca DIICOT sa isi concentreze ancheta in cazul Caracal pe traficul de persoane

Monica Melencu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mama Luizei Melencu, Monica Melencu, insista ca procurorii DIICOT sa concentreze ancheta in cazul lui Gheorghe Dinca pe infractiunile de trafic de persoane. Femeia spune ca pana la acest moment procurorii nu ar avea in cazul fetei sale probe concludente ca aceasta a fost ucisa astfel ca parerea sa ramane in continuare ca fiica sa ar fi fost rapita, este vie si in prezent presupus traficata de unele persoane. Femeia a comentat si amenda primita pentru neprezentarea la sediul Directiei, de 5.000 de lei si spune ca are senzatia ca anchetatorii ar fi ingaduitori cu Gheorghe Dinca si familia acestuia. Monica Melencu a acceptat sa i se recolteze probele ADN: "Am luat o hotarare" Monica Melencu spu ...