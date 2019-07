Monica Niculescu, eliminata de Elise Mertens in turul doi la Wimbledon

Monica Niculescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Monica Niculescu, locul 111 WTA, beneficiara a unui wild card, a fost eliminata astazi in turul doi la Wimbledon, al treilea grand slam al anului. Monica Niculescu a fost invinsa de belgianca Elise Mertens, locul 21 WTA, scor 7-5, 6-0, dupa o ora si 29 de minute de joc. Simona Halep, victorie muncita in duelul romanesc de la Wimbledon! Joaca mai departe cu Victoria Azarenka Niculescu a servit pentru primul set insa Mertens a facut breakul si apoi s-a impus cu 7-5. In setul doi, la scorul de 3-0 pentru Mertens, Niculescu a acuzat probleme la gamba dreapta, ea evoluand apoi cu piciorul bandajat. Prezenta in turul al doilea este recompensata la Wimbledon cu un premiu de 72.000 de lire sterline (80.00 ...