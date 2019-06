Monica Niculescu, wild card pentru turneul de la Wimbledon. Sase romance in calificari

Monica Niculescu, locul 113 WTA, a primit un wild card pentru tabloul principal al turneului de la Wimbledon, al treilea grand slam al anului, după ce a câştigat, duminică, turneul de la Ilkey, potrivit news.ro.

Direct acceptate pe tabloul principla mai sunt trei românce, Simona Halep, locul 7 WTA, Mihaela Buzărnescu, locul 47 WTA şi Sorana Cîrstea, locul 76 WTA.

Alte şase jucătoare din România vor evolua în calificări. Irina Begu, locul 114 şi cap de serie numărul 10, va da piept, în turul I, cu chinezoaica Ja-Jing Lu, locul 201 WTA.

Ana Bogdan, locul 134 şi cap de serie numărul 24, va evolua în prima manşă cu Ylena In-Albon din Elveţia, locul 184 WTA.

Elena Gabriela-Ruse, locul 177 WTA, va juca împotriva jucătoarei bulgare Sesil Karatanceva, locul 204 WTA.

Irina Bara, locul 179 WTA, o va întâlni, în primul meci, pe americanca Allie Kiick, locul 126 WTA şi cap de serie numărul 18.

Alexandra Cadanţu, locul 205 WTA, va juca împoriva americancei Caroline Dolehide, locul 269 WTA.

După ce a născut, Patricia Maria Ţig, fără loc WTA, revine şi ea pe iarba londoneză, în calificări, unde o va întâlni pe spaniola Paula Badosa, locul 132 WTA şi cap de serie numărul 22.

În caz de victorii în primul tur, Ruse şi Bara vor juca una împotriva celeilalte, în turul al II-lea.

În calificări, cu wild card, va mai evolua o jucătoare de origine română, Emma Răducanu, locul 524 WTA, care reprezintă Marea Britanie. În primul tur, ea va da piept cu En-Shuo Liang din Taiwan, locul 186 WTA.

Premiul pentru turul I în calificări la Wimbledon este de 7.000 de lire sterline (7.800 de euro) plus două puncte WTA, pentru turul al doilea este de 13.250 de lire sterline (14.800 de euro) plus 20 de puncte WTA, iar jucătoarele eliminate în turul al treilea primesc câte 22.500 de lire sterline (25.160 de euro) plus 30 de puncte WTA.