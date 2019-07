Monica Pop si sotul ei sarbatoresc 37 de ani de casatorie. “El a insistat”

Monica Pop

Monica Pop si sotul ei sarbatoresc 37 de ani de casatorie. Medicul oftalmolog, care a dus o lupta dura cu cancerul, a facut declaratii emotionante in direct la tv.

“Sotul meu e inginer chimist. Daca a suportat 37 de ani inseamna mare lucru. Sigur ca ma iubeste, atat ii trebuie. Mama a zis cand l-a cunoscut ca vrea sa vobeasca intre patru ochi. Eu am ascultat la usa. Eu aveam 27 de ani, iar el 32. Maica-mea i-a zis sa fuga si sa nu se uite inapoi ca o sa patimeasca. El a insistat sa ne casatorim. Mama a zis ca nu primeste reclamatii ulterioare. Am certat-o pe mama ca nu a spus nimic bun despre mine, iar ea mi-a zis ca atunci el le vedea doar pe alea bune. Tata nu a fost deloc impotriva.”, a povestit Monica Pop, la “Agentia Vip”.

“Sotul meu nu m-a controlat niciodata, stie cat stau la spital. De multe ori n-am timp de nimic. Vad doar patul dupa multe garzi la spital. Cand eram rezident, daca prindeam un sfert de ora de somn era de vis. In momentul in care s-a confirmat cancerul, n-am avut decat un singur gand, sa scap de dureri. Incepusem sa ma intreb de ce trebuie sa patesc eu asta. Asta este o boala care lasa o teama toata viata, poate recidiva in orice moment.”, a mai spus Monica Pop , la “Agentia Vip”.

Monica Pop, directorul Spitalului de Oftalmologie din Capitala, este casatorita de 37 de ani cu Mircea Pop. Cuplul s-a casatorit in 1981 si au impreuna o fata care are acum are 28 de ani si este profesor de limba franceza la un liceu privat din Bucuresti.

