Monica Tatoiu nu face cumparaturi din Romania. Cați bani cheltuie lunar pe mancare

Prezența Monicăi Tatoiu pe micul ecran nu mai surprinde pe nimeni. Multă lume o cunoaște și, de asemenea, îi cunoaște povestea vieții și greutățile prin care a trecut până în acest moment.

Monica Tatoiu nu face cumpărături din România

Așa cum, de nenumărate ori, a declarat, Monica Tatoiu este un om nonconformist și cu dragoste de viață. Monica Tatoiu nu este oprită de nimeni și de nimic pentru a putea face exact ce dorește. Fire rebelă, așa cum a fost întotdeauna, extrovertită și expansivă, dar mai ales asumată.

Monica Tatoiu (63 de ani) este o femeie de afaceri din România. Ea a condus compania de cosmetice Oriflame România din anul 1996 până în 2008. Între timp, în 1990, a devenit doctor în matematică la Universitatea din Iași. Flamboaiantă, doritoare de noi experiențe, mereu cu zâmbetul pe buze, nu ai crede că în spatele calităților enumerate ascunde probleme grave de sănătate. Afacerista a vorbit, nu de mult, despre lupta cu cancerul de endometru, care este sub control, proteza la șold, psoriazisul, dar și ceea ce a dus la pierderea tuturor dinților.

De curând Monica a recunoscut că ea nu face cumpărături din România. Nici lenjerie intimă nu-și cumpără din țară, ci preferă să meargă o dată pe an în America, în perioada reducerilor. Acum a spus că nici măcar mâncare nu cumpără din România.

”Eu nu cumpăr mâncare de la magazine, de la supermarket și de la multinaționale. În Franța, există în fiecare oraș piețe săptămânale. Vine țăranul cu cocoșul. În ianuarie și în aprilie îmi cumpăr mâncare pentru trei, patru luni, din Franța. Trei cârnați costă 10 euro și nu îi găsești în România. Am adus mâncarea cu avionul. Am adus niște cârnați foarte buni. Sunt foarte subțiri, sunt făcuți din carne de rață și sunt minunați. Când te întorci de la schi, îți pui o bere și mănânci un cârnat, te simți excelent. Și nu îngrașă!”, a povestit la Antena Stars.

Câți bani cheltuie lunar pe mâncare

”Am mâncat săptămâni întregi și n-am avut nimic. Și în Țara Bascilor, te duci și mănânci de rupi, la jumătate de preț față de București. În România, mâncarea este mai scumpă decât în Franța. Cu 100 euro poți să cumperi 30 de cârnați și îți mai dă și ceva bonus.”, a mai povestit Monica Tatoiu.

Cu toate problemele, Monica Tatoiu este admirată de mulți pentru felul în care duce totul pe picioare și, mai mult, se comportă de parcă nu ar exista, trăind fiecare zi ca și când ar fi ultima. De altfel, starea sa de bine este ajutată și de micile artificii pe care le face pentru a arăta mai bine, căci înfățișarea ne schimbă de multe ori tonusul.

”Între 45 şi 50 de ani trebuie să te duci să îti pui puţin botox, o dată pe an. Am un medic la Timişoara. Merg la el de cinci ani de zile. Am o prietenă care atunci când face mezoterapie două săptămâni nu iese din casă. E toată vânătă. La mine ştie tot Iancu Nicolae când mă duc la mezoterapie. Nici nu scoate acul şi încep să urlu, e foarte dureros, dar după două ore sunt la Tv şi nu se vede nimic. Eu sunt de principiul următor.

Dacă mă duc la un restaurant, la un chef, îl las pe el să aleagă ce îmi dă de mâncare, aşa e şi la medic . Ştii că se spune că Tatoiu le ştie pe toate, dar eu nu mă bag unde nu mă pricep. Când mi-am pus proteza, l-am ales pe cel care a pus cele mai multe, că avea mâna formată. Şi sunt bine, schiez”, a mai povestit Monica Tatoiu.

