Monseniorul Aurel Perca va fi inscaunat sambata ca arhiepiscop mitropolit de Bucuresti; ceremonia - la Catedrala ''Sf. Iosif''

Monseniorul Aurel Percă, numit de Papa Francisc în oficiul de arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, va fi înscăunat, sâmbătă, în cadrul unei Sfinte Liturghii solemne celebrate în Catedrala "Sf. Iosif" din Capitală. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, prin această celebrare ÎPS Aurel Percă ia în primire canonică Arhidieceza Romano-Catolică de Bucureşti, pe care o va conduce de acum înainte ca arhiepiscop mitropolit. Monseniorul Ioan Robu, căruia Papa Francisc i-a acceptat renunţarea la oficiul de arhiepiscop mitropolit de Bucureşti după ce a ajuns la vârsta canonică de 75 de ani, va deveni arhiepiscop mitropolit emerit. La eveniment vor participa câteva mii de credincioşi şi peste 200 de preoţi, doi cardinali, 24 de episcopi catolici, autorităţi civile şi politice, reprezentanţi ai ambasadelor şi cavaleri ai Ordinului de Malta. De asemenea, potrivit comunicatului, vor fi prezenţi ÎPS Nifon al Arhiepiscopiei Târgoviştei din partea Bisericii Ortodoxe Române, ÎPS Hagopian Datev, episcop al Arhiepiscopiei Armene din România, dr. Daniel Zikeli - episcop-vicar al Bisericii Evanghelice C.A. din România şi Aurel Vainer - preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România. Papa Francisc a acceptat pe 21 noiembrie 2019 renunţarea monseniorului Ioan Robu la oficiul de arhiepiscop mitropolit de Bucureşti şi l-a numit la conducerea Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti pe monseniorul Aurel Percă, până atunci episcop auxiliar în Dieceza de Iaşi. În această perioadă, de la data numirii şi până la luarea în primire a Arhidiecezei de către noul arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, din voinţa Sfântului Părinte, Arhidieceza a fost condusă de ÎPS Ioan Robu, ca administrator apostolic. Noul arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, monseniorul Aurel Percă, are 68 de ani şi s-a născut la Săbăoani, în judeţul Neamţ. Este preot din 1979 şi a fost consacrat episcop în 1999, în noua Catedrală romano-catolică din Iaşi, monseniorul Ioan Robu fiind unul dintre episcopii consacratori. Deviza sa episcopală este "In caritate radicati et fundati! - "Înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire", fiind luată din Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni (3,17), se mai arată în comunicat. AGERPRES/(AS - autor: Andreea Rotaru, editor: Georgiana Tănăsescu, editori online: Alexandru Cojocaru, Gabriela Badea) Citiţi şi: * Înscăunarea noului arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, Aurel Percă (fişă biografică)