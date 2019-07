Monstrul de la Caracal a recunoscut ca le-a ucis cu bestialitate pe cele doua fete

Gheorghe Dincă a recunoscut că le-a ucis pe două fete, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Avocatul din oficiu a declarat duminică, 28 iulie, că suspectul principal în ororile petrecute la Caracal, Gheorghe Dincă, și-a recunoscut faptele. Dincă a declarat, în fața avocatului său, că cele două fete l-ar fi însoțit de bună voie la el The post Monstrul de la Caracal a recunoscut că le-a ucis cu bestialitate pe cele două fete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.