Monstrul din Caracal a oferit detalii lugubre despre intreg cazul

Ies la iveala noi detalii in cazul Caracal. Gheorghe Dinca ar fi facut declaratii cutremuratoare in fata procurorului Liviu Vasilescu, pe 28 iulie. Pe 24 iulie, in jurul orei 10:00, Gheorghe Dinca a vazut-o pe Alexandra Macesanu pe marginea strazii in comuna Dobrosloveni, el intorcandu-se de la Osica, acolo unde fusese sa lase o piesa de masina unei persoane. A luat-o pe Alexandra in masina si ar fi intrebat-o daca cunoaste fete care intretin relatii intime pe bani. Dupa care, sustine ca a aruncat din mers telefonul pe care i-l luase tinerei de pe bancheta din spate, asta dupa ce a lovit-o, iar fata a ramas cu capul rezemat de scaun. I-a aruncat telefonul intr-un loc din zona stadionului, peste un gard. ...