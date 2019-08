Monstrul din Caracal, audiat 9 ore de procurorii DIICOT! Ce le-ar fi spus anchetatorilor

DIICOT1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat in cazul disparitiei adolescentei Alexandra Macesanu a fost audiat timp de mai multe ore in noaptea de joi spre vineri la DIICOT Bucuresti, avocatul sau afirmand ca acesta si-a mentinut declaratiile privind uciderea fetei dar si a celeilalte tinere, Luiza Melencu, disparuta in luna aprilie. Gheorghe Dinca a iesit de la DIICOT dupa aproape noua ore de audieri. Tatal Alexandrei continua seria marturisirilor La iesire, avocatul sau a afirmat ca acesta si-a mentinut declaratiile conform carora le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu, o alta tanara de 18 ani disparuta in luna aprilie. Dinca a fost dus joi la Institutul de Medicina Legala, el sustinand ca a f ...