Monstrul din Caracal declaratii despre ce s-a intamplat cu Alexandra: "Am observat ca fata se dezlegase de la pat"

Declaratii socante facute de Gheorghe Dinca au fost difuzate intr-o emisiune in aceasta seara. Acesta detaliaza ce s-a intamplat cu Alexandra de cand a luat-o cu masina si pana in ultimul moment din viata adolescentei. "In 24.07.2019, in jurul orei 10.00, a vazut fata pe marginea strazii in comuna Dobrosloveni si ca el se intorcea de la Osica unde fusese sa lase o piesa de masina cuiva. In discutia avuta cu Alexandra in masina, Dinca a intrebat-o daca cunoaste fete care se ocupa cu prestatii sexuale pe bani. Dinca spune ca a aruncat din mers telefonul pe care i-l luase Alexandrei de pe bancheta din spate a masinii, dupa ce o lovise si fata ramasese nemiscata cu capul cazut in fata, rezemat de scaunul d ...