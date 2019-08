Monstrul de la Caracal a ajuns la INML. Specialiștii îi vor face expertiza psihiatrică. A avut sau nu Gheorghe Dincă discernământ când a răpit-o și violat-o pe Alexandra Măceșanu, adolescenta despre care a mărturisit în faţa anchetatorilor că a şi omorât-o, însă, fata nu a fost găsită nici moartă, nici vie, deşi este dispărută de The post Monstrul din Caracal, expertizat psihiatric la INML appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.