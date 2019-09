Monstrul din Caracal incepe sa se contrazica in declaratii. Cazul disparitiei Luizei incepe sa fie din ce in ce mai complicat

Cazul de la Caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca va fi reaudiat luni in cazul Luizei. Presupusul criminal din cazul Caracal a fost audiat si astazi. Se pare ca inculpatul si-a schimbat parti din declaratie, mai ales cele referitoare la cazul Luizei. Pana acum spunea ca pe Luiza a ucis-o in aceeasi zi in care a rapit-o si in acelasi mod cum a procedat si cu Alexandra. La audierea de astazi, Gheorghe Dinca a recunoscut inca o data ca le-a ucis pe cele doua fete. In privinta Luizei, a adus elemente noi si unele care se contrazic cu cele spuse de el pana acum. A motivat gestul lui de a rapi-o pe Luiza, a spus ca atunci cand a vazut-o la ocazie a vrut sa faca o fapta buna si sa o duca acasa. Avocatul familiei Luize ...