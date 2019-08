Monstrul din Caracal rupe tacerea. Ce le-a spus Gheorghe Dinca anchetatorilor

gheorghe dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit unor surse apropiate anchetei, monstrul din Caracal, barbatul suspectat ca ar fi violat si ucis cel putin doua tinere( Luiza Melencu si Alexandra Macesanu) a inceput sa comunice cu anchetatorii. Gheorghe Dinca le-ar fi povestit despre perioada in care a locuit in Italia, ce a muncit acolo si ce a facut de-a lungul anilor. Acesta a comunicat cu anchetatorii si a avut o atitudine calma, fara sa se enerveze. Gheorghe Dinca isi bate joc de anchetatori? Alexandru Cumpanasu nu crede ca el e criminalul Alexandrei In cursul zilei de marti, anchetatorii au demarat cautarile in curtea lui Gheorghe Dinca, iar acesta i-a trimis sa verifice o groapa de gunoi din perimetrul curtii, o groapa cu o adancime d ...