„Monstrul din Caracal” si-a denuntat complicele!

Apar noi detalii despre calvarul la care a fost supusa Luiza Melencu. Sunt detalii absolut terifiante, care va pot afecta emotional, dar pe care monstrul si le aminteste fara cea mai mica urma de regret.

Dinca a povestit cum a violat-o pe Luiza. Mai intai, o lovise pe fata de nenumarate ori.

„Fiind bine legata la ochi si la maini, am plecat la Fanica (Stefan Risipiteanu, n.r.), la copertina, unde ma astepta. Fanica facea tigari din ziar si mi-a zis: «Nea George, se (…) bine?», eu zicandu-i ca da. Am mai stat pe afara putin, pe la nutrii, dar el era nerabdator sa mearga in casa la Luiza. Isi freca palmele, dar nu puteam sa il refuz pentru ca o vazuse in masina mea zbierand”, relateaza monstrul.

„I-am explicat ca o sa avem mari probleme daca el isi da drumul la gura”

Dinca l-ar fi pus apoi pe complicele sau sa jure ca nu va spune nimanui despre Luiza.

„Fanica mirosea rau a tuica, dar nu mai aveam ce face, asa ca intai am stat cu el de vorba ca il las sa o (…), dar jura pe parintii lui ca nu spune la nimeni, mai ales la cumnatii lui, Cristi si Marian. In mod special lui Marian, pentru ca el cu Marian era de regula. S-a jurat ca nu o sa spuna la nimeni, niciodata. Eu i-am explicat ca o sa avem mari probleme daca el isi da drumul la gura. Dar pe Fanica il ametise putin tuica si i-am promis bani pentru tigari si totul o sa fie bine”, continua marturia lui Gheorghe Dinca in fata anchetatorilor.

„I-am dat doua palme si a tacut”

Monstrul din Caracal sustine ca Luiza adormise atunci cand el l-a adus in camera pe Risipiteanu.

„Am mers cu Fanica in camera la Luiza, usor. Aceasta adormise, dar Fanica s-a impiedicat de masa, ca era langa usa (si cand se inchidea usa in interiorul camerei era negura din cauza carpei ce o pusesem sa nu vina lumina inauntru de afara, era prinsa pe usa cu cuisoare) si atunci s-a trezit Luiza, auzind zgomot. Am zis ca sunt eu, dar l-a auzit si pe Fanica, incepand sa planga sa nu o las la altul. l-am zis ca este baiatul ce il vazuse prin geamul masinii si sa il lase si pe el sa o (…) o singura data, dar zicand ca nu atunci, i-am dat doua palme si a tacut”, spune Dinca.

„Luiza a dat cu piciorul si l-a trantit jos pe Fanica”

Potrivit marturiilor lui Dinca, Luiza ar fi incercat sa se apere cu toata puterea de care mai era in stare, dar ar fi fost lovita cu bestialitate.

„I-am zis lui Fanica sa dea geaca jos, am dezvelit-o si Fanica a incercat sa o traga de picioare pentru ca le avea stranse in pat. L-am ajutat eu sa o dau la capatul patului, cum facusem si eu. Atunci, Fanica a inceput sa-i bage degete in (…). Luiza a dat cu piciorul si l-a trantit jos pe Fanica, ca si asa se tinea din putin, fiind si baut. S-a sculat de jos si i-a dat un pumn in burta. , a mai spus monstrul din Caracal.

„Aceasta plangea zicand ca a mirosit urat si vrea acasa”

Inculpatul a mai povestit cum i-a dat bani vecinului sau si i-a atras atentia, din nou, sa nu spuna nimic, apoi s-a intors la Luiza.

„Cand l-am pus sa isi salte pantalonii lasati jos, am vazut ca Fane nu avea chiloti pe el. I-am zis sa se imbrace, sa-si ia geaca si sa iesim afara. Am invelit-o la loc pe Luiza si am inchis usa in urma noastra.

I-am dat niste bani din masina si l-am scos la poarta, zicandu-i sa se duca acasa sa se culce, dar sa nu spuna nimic la nimeni, ca dam amandoi de necaz. A zis ca el este mormant, nu spune la nimeni. I-am zis ca o reped in acea seara in oras (pe Luiza, n.r.), de unde venise la mine, ca sa nu ma trezesc cu el maine peste mine. Am vazut ca a plecat spre casa lui, eu am inchis poarta mica cu cheia si am mers la Luiza in camera. Aceasta plangea zicand ca a mirosit urat si vrea acasa”, a mai relatat Gheorghe Dinca.

Probele care l-au dat de gol pe Risipiteanu

Potrivit ultimilor informatii, Gheorghe Dinca a confirmat declaratiile de mai sus in timpul audierilor care au avut loc in 27 noiembrie, incepand cu orele 13.00 si in 28 noiembrie, incepand cu orele 09.00.

Surse judiciare au relatat ca, in 6 august 2019, au fost recoltate probe biologice de la Stefan Risipiteanu. Ulterior, conform unor note de verificare intocmite la nivelul Institutului National de Criminalistica, ar fi fost obtinuta potrivirea intre profilul genetic rezultat din probele recoltate de la Risipiteanu si profilul genetic al unor probe din Casa Groazei.

Cazul Caracal, pe scurt

Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu si Alexandra Macesanu. Rapita in luna iulie, Alexandra a reusit sa sune de trei ori la 112, din „Casa groazei”, insa echipele de salvare nu au intervenit in timp util. Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, in varsta de 15 ani, pe data de 25 iulie, cand a surprins-o cu telefonul in mana sunand la 112 si, ulterior, i-a incinerat corpul intr-un butoi din curtea casei sale.

De asemenea, Dinca a sustinut ca a ucis-o si pe Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta in luna aprilie, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la marginea unei paduri de langa Caracal. In urma unei expertize ADN efectuate de INML s-a stabilit ca fragmentele osoase gasite in cenusa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dinca apartin Alexandrei Macesanu, cu o probabilitate de 99,93%.

