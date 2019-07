Mopeduri conduse fara permise google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bivolari au depistat in trafic, doi cetateni care conduceau fiecare cate un moped desi nu detineau permise de conducere. La sfarsitul saptamanii trecute, pe timpul desfasurarii unei misiuni de supraveghere si control, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bivolari - I.T.P.F. Iasi a procedat la oprirea in trafic, pe raza localitatii de frontiera Bivolari, a unui moped marca Piaggio Ciao, fara numar de inmatriculare, condus de cetateanul roman C.I., in varsta de 40 de ani, domiciliat pe raza judetului Iasi. Politisti din cadrul aceluiasi sector, pe timpul desfasurarii unei misiuni s ...