Morții de COVID de la Timișoara sunt carați cu remorca la stadion, unde pot fi identificați de rude

Spitalul Victor Babeş din Timișoara a încheiat un contract de 81.000 lei pentru ca persoanele decedate de COVID să fie duse într-o remorcă de TIR pe post de morgă, amplasată pe stadionul CFR. Realitatea Plus anunță că măsura a fost luată pentru a exeternaliza, la câțiva kilometri de spital, un posibil focar de infecție. Remorca […] The post Morții de COVID de la Timișoara sunt cărați cu remorca la stadion, unde pot fi identificați de rude appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.