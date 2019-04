Morgan Freeman isi transforma ferma de 124 de hectare intr-un sanctuar pentru ALBINE pentru a salva planeta

mfalbine google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ultimele decenii, agricultorii si oamenii de stiinta au observat o scadere dramatica a populatiei de albine din lume. In SUA, numarul de colonii de albine active pe hectar a scazut cu 90% din 1962. Pierdem albine din cauza schimbarilor climatice, a pesticidelor si a unei reduceri globale a habitatelor lor naturale. Exista unii oameni care nu pot sta in tacere si lupta pentru albine ,incearcandu-le sa le revigoreze in orice mod posibil. Actorul celebru Morgan Freeman este unul dintre acesti oameni. Noi admiram felul in care actorul nostru preferat incearca sa salveze albinele, si iata cum o face. Morgan Freeman incearca sa opreasca reducerea populatiei de albine, transformand ferma Mississippi intr-un par ...