Morrissey va lansa in martie albumul de studio 'I Am Not a Dog on a Chain'

Controversatul artist britanic Morrissey va lansa în martie albumul de studio „I Am Not a Dog on a Chain”, al 13-lea material solo al său, potrivit news.ro.

Acesta va fi primul album al lui Morrissey de la „California Son”, colecţie de coveruri lansată în 2019.

Cântăreţul a anunţat discul în noiembrie, când a scris că este cel mai bun al lui, „prea bun să fie adevărat... prea adevărat pentru a fi considerat bun”.

Vineri, el a confirmat că albumul va fi lansat pe 20 martie.

Materialul cuprinde 11 piese, înregistrate în Saint-Rémy-de-Provence (Franţa), este produs de Joe Chiccarelli, iar primul single este „Bobby, Don’t You Think They Know?”, pe care îl interpretează împreună cu Thelma Houston.

„I Am Not a Dog on a Chain” reprezintă primul material cu muzică nouă al lui Morrissey de la „Low in High School”, lansat în 2017.

Steven Patrick Morrissey, născut pe 22 mai 1959, a format, împreună cu Johnny Marr, trupa The Smiths, care a activat între anii 1982 - 1987. Considerată una dintre cele mai importante formaţii new-wave ale perioadei, The Smiths a devenit un „grup-cult”, bazându-şi succesul pe textele lui Morrissey.

El şi-a început cariera solo în 1988, când a lansat discul „Viva Hate”. Până în prezent, a lansat 12 albume solo de studio, cel mai recent datând din 2019 - „California Son”. Morrissey a concertat la Sala Palatului din Bucureşti, în octombrie 2015.