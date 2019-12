Mos Craciun a plecat din Laponia!

Moş Crăciun este, în sfârşit, pregătit să plece, la 24 decembrie, în marea sa călătorie anuală, pe cerul întregii lumi, pentru a distribui cadouri copiilor cuminţi, iar înainte de a pleca, el era foarte aşteptat în faţa casei sale, în Laponia, în Finlanda, relatează Euronews. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); ”A venit timpul să fie răsfăţaţi copiii din întreaga lume!”, a declarat el într-un mesaj în engleză şi finlandeză, după care a cerut ”să nu uităm persoanele singure din jurul nostru”. Breaking. Santa Claus has started his journey. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Via @svenska_yle @yleuutiset #Korvatunturi #Finland #SantaClaus pic.twitter.com/YMXBGlbszi — Nordic News (@Nordic_News) December 22, 2019 În fiecare an, turişti vin din cele patru colţuri ale lumii să asiste la plecarea lui Moş Crăciun, în parcul tematic care-i este consacrat la Rovaniemi. El urmează să înceapă marţi seara cea mai lungă călătorie de noapte din an, pentru milioane de copii, care-l aşteaptă pe un Moş Crăciun mereu foarte ocupat. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.