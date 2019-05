Mos Stefan, oier, angajat cu carte de munca la peste 100 de ani, despre alegeri: 'Cu mine la oi nu vine niciunul!'

mos stefan oier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mesajul lui Mos Stefan, singurul angajat din Romania cu carte de munca care a depasit varsta de 100 ani, dupa vot: 'Cu mine la oi nu vine niciunul' Stefan Gros sau Mos Stefan, asa cum este cunoscut de toti oamenii din satul Valceluta, judetul Hunedoara, erou in cel de-al Doilea Razboi Mondial, a devenit, la cei 102 ani ai sai, cel mai varstnic votant din Romania, depasindu-l la mustata pe filosoful Mihai Sora. Mos Stefan s-a nascut intr-o localitate din judetul Alba, in octombrie 1917, in varful muntelui, la strunga de oi a familiei. Toata viata s-a ocupat de oierit si a devenit extrem de cunoscut dupa ce a devenit si cel mai cel mai batran angajat cu carte de munca din Romania, fiind angajat ...