Mosii de Toamna 2019! Cand se face pomenirea celor adormiti si ce se da de pomana

Mosii de toamna 2019. Sambata mortilor 2019. Sambata, 2 noiembrie, Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea mortilor.

Pomenirea din aceasta zi, este cunoscuta si sub denumirea de Mosii de toamna.

Potrivit Sfintei Scripturi, dupa moarte urmeaza Judecata particulara, in urma careia omul ajunge sa se impartaseasca fie de fericire, fie de suferinta, stari date de modul vietuirii pe pamant (unit cu Dumnezeu sau despartit de El).

Aceste stari nu sunt definitive, ele dureaza pana la Judecata Universala, cand va avea loc invierea intregului neam omenesc si cand vor avea loc hotararile finale legate de starea de fericire sau suferinta.

Noi ortodocsii ne rugam pentru cei morti, pentru ca avem credinta ca prin rugaciunile noastre, sufletul pentru care ne rugam va ajunge la Judecata universala, intr-o stare mai buna decat aceea cu care s-a despartit de trup, conform crestinortodox.ro.

Mosii de toamna 2019. Sambata mortilor 2019. „Mosii de toamna” sunt pomeniti in prima sambata din noiembrie in fiecare an. In biserici au loc slujbe si se impart pachete cu mancare celor saraci. In plus, se aprind lumanari care semnifica atat lumina credintei, cat si a faptelor bune ale celui comemorat.

„Mosii de toamna” se sarbatoresc in fiecare an in prima sambata din noiembrie. Traditia spune ca astazi e bine sa fim impacati cu toti oamenii, sa fim imbracati curat, iar femeile sa aiba capul acoperit. De asemenea, in aceasta zi nu este bine sa spalam haine sau sa facem alte munci.

Tinand seama ca nu stim unde se afla cei morti, ne rugam atat pentru cei din iad, cat si pentru cei din rai.

Mosii de toamna 2019. Sambata mortilor 2019. De ce facem pomenire mortilor?

Mosii de toamna 2019 – Biserica ii numeste pe cei trecuti in viata de dincolo „adormiti”, termen care are intelesul de stare din care te poti trezi.

Ea nu vorbeste de trecere intr-o stare de nefiinta, ci de trecere dintr-un mod de existenta in alt mod de existenta. Hristos ii va darui cuvantului „adormit”, intelesul care il asociaza cu invierea. Cand Mantuitorul ajunge in casa lui Iair, a carui fiica, de numai 12 ani, de abia murise, spune: „Nu plangeti; n-a murit, ci doarme” (Luca: 8,52).

Mosii de toamna 2019. Sambata mortilor 2019. In ziua de Mosi se savarseste Sfanta Liturghie

La Proscomidie, preotul scoate din prescura miridele pentru morti si le asaza sub Sfantul Agnet, rostind numele mortilor de pe pomelnicele ce i-au fost aduse. In cadrul Sfintei Liturghii, Agnetul se preface in Trupul si Sangele Domnului. Astfel, miridele (care ii reprezinta pe cei pomeniti), participa la sfintenie prin prezenta lor alaturi de Trupul Lui Hristos de pe Sfantul Disc.

Mosii de toamna 2019. Sambata mortilor 2019. Sambata, ziua de pomenire a mortilor

Mosii de toamna 2019 – Sambata e ziua in care Mantuitorul a stat in mormant cu trupul, iar cu sufletul S-a pogorat la iad, ca sa elibereze din el pe toti dreptii adormiti. Biserica face pomenirea celor adormiti sambata si pentru ca aceasta zi premerge duminicii – ziua Invierii – numita si cea dintai zi a noii creatii sau a opta zi, ziua vesniciei.

Mosii de toamna 2019. Sambata mortilor 2019. In spatiul romanesc exista 20 de zile de Mosi

Simion Florea Marian mentiona in lucrarea „Trilogia vietii”, „ca pe tot parcursul anului, in spatiul romanesc exista 20 de zile de Mosi”. Cuvantul „mosi” vine de la „stramosi”, si se refera la persoanele trecute la cele vesnice.

Cu apelativul „mosi” sunt numiti nu doar mortii, ci si principalele sarbatori ce le sunt consacrate, precum si pomenile facute pentru ei. Din zilele de Mosi amintim: „Mosii de primavara” (de Macinici), „Mosii de vara” (sambata dinaintea Rusaliilor), „Mosii de toamna” (in prima sambata din luna noiembrie), „Mosii de iarna” (sambata dinaintea Duminicii lasatului sec de carne).

Mosii de Toamna 2018. Ce se da de poamana in Sambata Mortilor

Deoarece este o pomenire a celor adormiti, in Sambata Mortilor, se prepara in primul rand o coliva din grau. Boabele de grau reprezentand invierea trupurilor celor adormiti.

Pe colivioara aceasta se asaza Sfanta Cruce si se orneaza cu bombonele colorate, care inchipuie frumusetea faptelor bune pe care raposatul/raposata le-a lasat ca marturie in lumea aceasta. Este foarte practic sa aducem si mici cantitati de coliva, in paharele din plastic, pe care le vom imparti, la sfarsitul slujbei, impreuna cu cate o lumanare.

In cosul cu care se merge la biserica, se adauga langa coliva o sticla de vin pentru a fi sfintita de catre perot la Sfanta Liturghie.

Nu trebuie uitat colacul impletit care se aseaza si el pe masa pentru sfintire, iar mai apoi se da de pomana. Colacul poate fi inlocuit de presuri.

Lumanarile trebuie cumparate cu generozitate, cate una pentru fiecare vas si pahar cu coliva si pentru fiecare colac sau prescura, una de pus in gura sticlei cu vin, doua pentru preot – o lumanare se da odata cu pomelnicul, inaintea slujbei, cealalta se da impreuna cu un prosop, cand incepe citirea pomelnicelor.

Pe langa cele mentionate mai sus, trebuie sa mai avem tamaie, carbuni si prosop. Acestea se inmaneaza preotului la Sfanta Liturgie din Sambata Mortilor.

Cei care doresc pot adouga dulciuri, fructe, legume, prajituri si alte alimente.

