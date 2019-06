Mosii de vara 2019. Obiceiuri, traditii si superstitii in sambata mortilor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit calendar ortodox 2019, mosii de vara sau sambata mortilor pica anul acesta pe data de 15 iunie, cu o zi inainte de Rusalii(16 iunie). Aceasta sarbatoare este dedicata pomenirii celor adormiti si se obisnuieste sa se dea de pomana. Afla ce traditii, obiceiuri si superstitii trebuie sa respecti in aceasta zi. Traditia spune ca in sambata mortilor credinciosii trebuie sa imparta oale de lut pentru ca cei trecuti la cele vesnice sa aiba din ce bea apa. Tot in aceasta zi, la biserica se duc crengute de tei si de nuc pentru a fi sfintite de catre preot. Se crede ca aceste frunze sfintite apara casa de boli si pot vindeca surzenia. Superstitiile spun ca femeile nu au voie sa toarca in aceasta zi deoarece colacii dati pentru po ...