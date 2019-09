Mostra de la Venetia: Leul de Aur pentru 'Joker'; Leul de Argint pentru 'J'Accuse' de Roman Polanski

Filmul 'Joker' în regia lui Todd Phillips a câştigat sâmbătă seară Leul de Aur, marele premiu al celei de-a 76-a ediţii a Festivalului de Film de la Veneţia, în timp ce filmul 'J'Accuse' al lui Roman Polanski a fost recompensat cu Leul de Argint, relatează EFE. Cel de-al treilea premiu important, Leul de Argint pentru cel mai bun regizor, i-a fost decernat suedezului Roy Andersson pentru 'About Endlessness'. Cineastul nu a fost prezent la decernarea trofeului deşi săptămâna trecută a participat la proiecţia filmului. În ce priveşte interpretările, actriţa franceză Ariane Ascaride a câştigat Copa Volpi pentru cea mai bună actriţă pentru rolul său din 'Gloria Mundi', un film regizat de Robert Guediguian. Foto: (c) CLAUDIO ONORATI / EPA În timp ce Copa Volpi pentru cel mai bun actor i-a revenit italianului Luca Marinelli, pentru magistrala sa interpretare din 'Martin Eden' o adaptare a romanului clasic al lui Jack London. Filmul 'N. 7 Cherry Lane', o producţie de animaţie a regizorului chinez Yonfan, cu desene realizate manual de artist timp de şapte ani, a primit premiul pentru cel mai bun scenariu. Premiul special al juriului a revenit peliculei 'La Mafia Non e Piu Quella Di Una Volta', un documentar regizat de Franco Maresco despre impactul Cosa Nostra în Sicilia. Regizorul italian nu a fost prezent la premiera filmului şi nici la decernarea trofeului. Foto: (c) ETTORE FERRARI / EPA Cel mai bun actor debutant a fost ales Toby Wallace care a obţinut premiul Marcello Mastroianni pentru rolul său din filmul 'Babyteeth', al regizoarei australiene Shannon Murphy. În cea de-a doua secţiune importantă a Mostrei de la Veneţia, Orizonturi, dedicată noilor curente de expresivitate, regizorul hispano-chilina Theo Court, a fost recompensat cu Premiul pentru cea mai bună regie, pentru 'Blanco en Blanco', cu Alfredo Castro în rolul principal. La aceeaşi categorie, Marta Nieto a primit premiul pentru cea mai bună actriţă pentru rolul său din filmul 'Madre' de Rodrigo Sorogoyen. Foto: (c) CLAUDIO ONORATI / EPA Cel mai bun film din secţiunea Orizonturi a fost desemnat 'Atlantis' de Valentyn Vasyanovyc, Premiul special al juriului i-a revenit lui 'Verdict' de Raymund Ribay Gutierrez, iar Premiul pentru cel mai bun scenariu filmului 'Revenir' de Jessica Palud. Premiul pentru cea mai bună interpretare masculină i-a revenit actorului Sami Bouajilla pentru rolul său din 'Un fils', în timp ce Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj i-a fost decernat filmului 'Darling' de Saim Sadiq.AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Adrian Dãdârlat)