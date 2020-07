Mostra de la Venetia si Festivalurile de film din SUA vor impartasi difuzarea lungmetrajului Nomadland

Festivalurile de Film de la Veneţia, New York, Toronto şi Telluride, care se vor desfăşura în septembrie, vor împărtăşi difuzarea filmului "Nomadland", având-o ca protagonistă şi producătoare pe actriţa americană Frances McDormand, au informat luni organizatorii Mostrei într-un comunicat citat de EFE.

"Nomadland", cel de-al treilea lungmetraj al cineastei chinezo-americane Chloé Zhao, va fi prezentat la cea de-a 77-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia în data de 11 septembrie, la Sala Grande del Palazzo de la Cinema Lido.Filmul este o adaptare a cărţii cu acelaşi nume a ziaristei Jessica Brude, publicat în 2017, şi care abordează fenomenul americanilor ce călătoresc ca "nomazi" prin ţară în căutarea unui loc de muncă.Directorul artistic al Mostrei, Alberto Barbera, a considerat drept "o onoare acordarea de vizibilitate internaţională noii şi surprinzătoare pelicule a lui Chloé Zhao" şi a subliniat că prezentarea filmului şi la festivalurile de la Telluride, Toronto şi New York "este un semn concret de solidaritate şi colaborare într-o perioadă de mare dificultate"."Nomadland" este descris drept "o călătorie curajoasă spre o lume necunoscută", departe de conştiinţa socială şi care "capătă un înţeles deosebit în această perioadă de izolare provocată de pandemie, demonstrând că valori precum solidaritatea reciprocă şi un simţ puternic al comunităţii "poate salva oamenii de la singurătate, eşec şi disperare".Mostra de la Veneţia se va desfăşura anul acesta între 2 şi 12 septembrie; Festivalul de la Telluride între 4 şi 7 septembrie; cel de la Toronto între 10 şi 20 septembrie; iar cel de la New York între 25 septembrie şi 11 octombrie.Mostra de la Veneţia va dezvălui marţi programul ediţiei din acest an şi a anunţat că secţiunea oficială va cuprinde mai puţine filme, pentru a permite ca proiecţiile să se desfăşoare în condiţii de siguranţă sanitară în contextul actualei pandemii de coronavirus.