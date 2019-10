Mostre din ADN-ul lui Abu Bakr al-Baghdadi au fost prelevate inca din 2004

Armata SUA a luat mostre de ADN al lui Abu Bakr al-Baghdadi cu mai mult de un deceniu înainte ca forţele speciale americane să îl lichideze pe liderul grupării Statul Islamic (SI), la finalul săptămânii trecute, arată mai multe documente obţinute de grupul media CQ Roll Call, relatează miercuri dpa potrivit Agerpres

Casa Albă a confirmat, într-o declaraţie dată duminică publicităţii, că ''probele vizuale şi testele ADN confirmă identitatea lui Baghdadi'' după ce liderul SI s-a aruncat în aer în timpul unei operaţiuni a forţelor speciale americane în nord-vestul Siriei, desfăşurată sâmbătă.Există informaţii contradictorii despre modul în care SUA au obţinut mostre de ADN pentru a confirma că Al-Baghdadi a fost ucis în timpul operaţiunii de sâmbătă. Noi documente difuzate de Pentagon sugerează că SUA au avut acces la mostre ale ADN-ului lui Al-Baghdadi timp de mai mulţi ani.Documentele publicate marţi datează din cele zece luni pe care Abu Bakr al-Baghdadi le-a petrecut în două centre de detenţie americane din Irak, în anul 2004. În respectivele înregistrări se face referire la Ibrahim Awad al-Badry, numele real al lui Al-Baghdadi.''ADN colectat la momentul detenţiei. Trimis la laboratorul ADN al FBI, lotul Quantico #K4579. Mostră transferată către AFDIL (Laboratorul armatei SUA de identificare ADN, n.red.)'', indică unul dintre documente.Un reprezentant al Pentagonului a confirmat marţi declaraţia din documente conform căreia forţele coaliţiei internaţionale au colectat ADN de la Al-Baghdadi în anul 2004.Întrebat dacă a procesat respectiva mostră la laboratorul său de la baza sa din Quantico (statul Virginia), Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a refuzat să comenteze.Duminică, publicaţia The Washington Post a relatat că sora lui Abu Bakr al-Baghdadi a furnizat în mod voluntar forţelor SUA o mostră de ADN necesară confirmării morţii liderului jihadist.Forţele coaliţiei internaţionale l-au capturat pe Al-Baghdadi pe 4 februarie 2004 în oraşul irakian Fallujah. El a fost eliberat pe 9 decembrie acelaşi an din Camp Bucca, centru de detenţie american din sudul Irakului.Abu Bakr al-Baghdadi a petrecut opt dintre cele zece luni de detenţie în închisoarea Abu Ghraib, din apropierea Bagdadului, conform unei declaraţii făcute în 2016 de un purtător de cuvânt al armatei americane.Mai mulţi experţi sunt de părere că centre precum Bucca şi Abu Ghraib au devenit adevărate 'universităţi jihadiste' unde mai mulţi deţinuţi extremişti i-au radicalizat pe alţii. Însă Al-Baghdadi era deja radicalizat atunci când a intrat în arestul forţelor SUA în 2004, a scris cotidianul The New York Times la începutul acestei săptămâni