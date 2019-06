Motiune de cenzura/ A inceput sedinta Parlamentului

Şedinţa plenului Parlamentului în care urmează să se dezbată moţiunea de cenzură intitulată ''Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot'' a început. La şedinţă participă premierul Viorica Dăncilă şi miniştri ai Cabinetului. 250 de parlamentari sunt în sală, conform prezenţei realizate prin vot electronic. Moţiunea de cenzură a fost depusă şi citită săptămâna trecută în plen de deputatul liberal Gigel Ştirbu. Documentul este semnat de 173 de parlamentari aparţinând grupurilor PNL, USR, PMP, UDMR şi neafiliaţi. Pentru a fi adoptată este nevoie de 233 de voturi favorabile. Votul va fi secret cu bile. Conform calculelor, parlamentarii Opoziţiei sunt: 93 - PNL, 40 - USR, 17 - PMP, 30 - UDMR, iar PRO România are 24, în total fiind 204. De cealaltă parte, PSD are 208 parlamentari, iar ALDE - 31, în total fiind 239 de deputaţi şi senatori ai puterii. Mai sunt 17 deputaţi ai minorităţilor naţionale, precum şi 5 parlamentari neafiliaţi. Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a anunţat că, deşi parlamentarii partidului nu au semnat moţiunea, vor vota în favoarea acesteia. Parlamentarii PSD şi ALDE au anunţat că vor asigura cvorumul de şedinţă, dar nu votează. Înainte de şedinţă, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis un mesaj deputaţilor şi senatorilor PSD şi ALDE să nu rămână "complicii acestui regim toxic" şi să voteze moţiunea de cenzură pentru a se reabilita în faţa românilor. *** În moţiunea de cenzură se arată că România are nevoie urgentă de un guvern cu o viziune proeuropeană, cu maximum 15 ministere, nu cu 27, orientat către priorităţile de dezvoltare a ţării: educaţia, sănătatea, investiţiile publice şi atragerea fondurilor europene. Semnatarii moţiunii de cenzură atrag atenţia că "viitorul guvern are obligaţia să-şi dea tot concursul pentru implementarea unui sistem de vot modern şi actual care să permită în mod efectiv fiecărui cetăţean român aflat în străinătate să voteze". "Votaţi pentru această moţiune, pentru că votul românilor nu poate fi ignorat de niciun politician din România! Haideţi ca de mâine să începem schimbarea în bine, să începem să construim, pentru că ţara are nevoie de un guvern competent şi de multă muncă în interesul tuturor!" - este îndemnul adresat de iniţiatorii moţiunii către colegii lor parlamentari. Potrivit documentului, "sancţiunea împotriva PSD şi împotriva Guvernului vine direct de la cetăţeni, care au spus răspicat că nu mai vor un guvern incapabil să ducă ţara spre bine şi care are o singură prioritate făţişă - atacurile permanente la adresa Justiţiei". "În doi ani şi jumătate, PSD şi ALDE au dezbinat o ţară întreagă, au distrus rolul instituţiilor fundamentale, au mutilat legi importante, au compromis şansa de a moderniza ţara şi au atentat constant la bazele democraţiei româneşti şi ale statului de drept! În 26 mai 2019, PSD a reuşit să ne unească pe toţi, pe cei de acasă şi din străinătate, ca să ne salvăm ţara din mâinile PSD şi am reuşit!", se mai arată în moţiune. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea)