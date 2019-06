Motiune de cenzura: Guvern cu viziune proeuropeana, cu maximum 15 ministere, nu cu 27

România are nevoie urgentă de un guvern cu o viziune proeuropeană, cu maximum 15 ministere, nu cu 27, orientat către priorităţile de dezvoltare ale ţării: educaţia, sănătatea, investiţiile publice şi atragerea fondurilor europene, se arată în textul moţiunii de cenzură, depusă, miercuri, în Parlament. Semnatarii moţiunii de cenzură atrag atenţia că "viitorul guvern are obligaţia să-şi dea tot concursul pentru implementarea unui sistem de vot modern şi actual care să permită în mod efectiv fiecărui cetăţean român aflat în străinătate să voteze". "Votaţi pentru această moţiune, pentru că votul românilor nu poate fi ignorat de niciun politician din România! Haideţi ca de mâine să începem schimbarea în bine, să începem să construim, pentru că ţara are nevoie de un guvern competent şi de multă muncă în interesul tuturor!", este îndemnul adresat de iniţiatorii moţiunii către colegii lor parlamentari. Potrivit documentului, "sancţiunea împotriva PSD şi împotriva Guvernului vine direct de la cetăţeni, care au spus răspicat că nu mai vor un guvern incapabil să ducă ţara spre bine şi care are o singură prioritate făţişă - atacurile permanente la adresa justiţiei". "În doi ani şi jumătate, PSD şi ALDE au dezbinat o ţară întreagă, au distrus rolul instituţiilor fundamentale, au mutilat legi importante, au compromis şansa de a moderniza ţara şi au atentat constant la bazele democraţiei româneşti şi ale statului de drept! În 26 mai 2019, PSD a reuşit să ne unească pe toţi, pe cei de acasă şi din străinătate, ca să ne salvăm ţara din mâinile PSD şi am reuşit!", se mai arată în moţiune. Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului a fost depusă la Parlament şi urmează să fie citită în plenul Parlamentului miercuri, la ora 15,00 a anunţat secretarul Camerei Deputaţilor, Lia Olguţa Vasilescu. (continuă) AGERPRES/(AS - autor: Livia Popescu, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei) Citiţi şi: Ciolacu: Moţiunea de cenzură va fi dezbătută marţi, 18 iunie