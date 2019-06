Motiune de cenzura! Opozitia a pierdut voturile unui grup parlamentar!

motiune de cenzura 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul grupului minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, Varujan Pambuccian, a declarat marti, pentru stiripesurse, inaintea motiunii de cenzura, ca aproximativ jumatate din cei 17 membri ai grupului nu sustin rasturnarea Guvernului si nu vor vota motiunea. Intrebat daca au fost discutii in grupul celor 17 deputati ai minoritatilor nationale despre motiunea de cenzura si care este pozitia acestora, Pambuccian a spus ca grupul este impartit cam 'jumatate-jumatate' Pambuccian a spus ca in afara deputatului germanilor, Ovidiu Gant, „vor mai fi colegi care voteaza” pentru motiune. Intrebat daca este corect ce se vehiculeaza in spatiul public ca vor fi 6-7 voturi pro-motiun ...