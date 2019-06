Motiune de cenzura! Se citeste in Parlament - UPDATE

motiune de cenzura 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: UPDATE: Este depusa lista cu cei inscrisi la cuvant. Cristina Pruna prezinta motiunea de cenzura. UPDATE: Este pastrat un moment de reculegere in memoria victimelor deportarilor in Baragan. UPDATE: Seful Camerei Deputatilor propune la vot ordinea de zi. UPDATE: Sedinta din plenul reunit al Parlamentului va incepe din moment in moment. Din cate se pare, conform calculelor de ultima ora, sansele ca Opozitia sa treaca motiunea de cenzura sunt extrem de mici. Stire initiala: Liderul grupului minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, Varujan Pambuccian, a declarat marti, pentru stiripesurse, inaintea motiunii de cenzura, ca aproximativ jumatate din cei 17 membri ai grupului nu sustin ...