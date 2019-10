Motiunea, circ pe toata linia

Sorin Rosca Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ludovic Orban a reusit sa atinga numarul magic. Chiar l-a depasit. Cu acest numar de 237 in loc de 233, Guvernul cade. Atata doar ca inca nu s-a votat. Iar la vot, cine stie? Si a inceput dansul in Parlament. Ieri, la ceas de seara. Din orice directie am privi si inspre orice directie, nu vedem decat un circ total. Este in afara oricarui dubiu ca, dupa ce au strans pe o ciorna de numai sapte pagini, intitulata „Motiune de cenzura”, un numar de 237 de semnaturi, care depaseste cu patru numarul majoritatii absolute, liberalii puteau astepta pentru a depune in cursul acestei dimineti acest document la Birourile Permanente. Dar nu au mai avut rabdare. Au depus motiunea ieri seara. S ...