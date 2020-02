Motiunea de cenzura a trecut, cu 261 de voturi. Guvernul Orban a fost demis

Motiunea de cenzura a fost dezbatuta si votata miercuri in Parlament de 261 de senatori si deputati, prin urmare guvernul Orban a fost demis.

Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a anuntat ca va discuta cu Victor Ponta, presedintele Pro Romania, in privinta unei propuneri comune de premier, cu care cele doua partide se vor prezenta la Cotroceni.



In aceste conditii, guvernul Orban va continua sa isi desfasoare activitatea la Palatul Victoria, dar va avea atributii restanse, in calitate de Executiv interimar pana la numirea unui nou premier si instalarea altui guvern.



Pasul urmator trebuie facut de presedintele Iohannis, care trebuie sa invite partidele parlamentare la consultari.



Motiunea de cenzura a fost depusa de PSD, sustinut de UDMR, dupa ce Guvernul Orban si-a angajat raspunderea pe legea care prevedere alegerea primarilor in doua tururi. Pentru ca Guvernul Orban sa fie demis sunt necesare cel putin 233 de voturi.



Sedinta plenului reunit al Parlamentului a fost programata sa inceapa la ora 12, dar s-a intarziat cateva minute pentru ca premierul Ludovic Orban a tinut sa dea declaratii despre ordonantele de urgenta adoptate marti seara.



Dezbaterile au fost marcate de replici acide, dar si de atacuri suburbane, venite dinspre ambele tabere.

